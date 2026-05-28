Шпроты могут спровоцировать тромбоз и инсульт: какую опасность скрывают консервы

Шпроты могут спровоцировать тромбоз из-за высокого содержания вредных веществ и даже вызвать рак. Особенно опасна эта закуска для людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Диетолог Ольга Редина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», действительно ли шпроты таят в себе смертельную опасность.

По словам специалиста, основной вред шпрот заключается в способе их приготовления. Во время копчения в продукте образуются опасные химические соединения.

«Канцерогенные вещества разрушают ткани организма и действительно могут спровоцировать заболевания сердечно сосудистой системы и даже развитие онкологии», — сказала она.

Также эксперт предупредила, что в шпротах содержится большое количество соли, которая может спровоцировать повышение артериального давления. Именно поэтому этот продукт особенно опасен людям с заболеваниями сердца и сосудов.

«Если здоровый человек иногда будет есть шпроты в умеренном количестве, то серьезных последствий не будет. Однако ситуация кардинально меняется для людей с хроническими заболеваниями, особенно с уже имеющимися проблемами с сосудами и сердцем. Резкий скачок давления, который вызван избытком соли, создает колоссальную нагрузку на стенки сосудов», — сообщила Редина.

По ее мнению, если у человека есть сосудистая недостаточность или предпосылки к тромбообразованию, например, атеросклеротические бляшки, то может произойти отрыв уже существующего тромба. Это, в свою очередь, может привести к аритмии, инфаркту или инсульту.

