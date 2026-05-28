Карпин рассказал, кто из защитников будет играть против Салаха

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов, кто будет сдерживать главную звезду сборной Египта Мохамеда Салаха в предстоящем товарищеском матче.

Знаменитый нападающий собирается принять участие в игре со сборной России и провел тренировку в составе национальной команды.

«Посмотрим. По расстановке, если Салах будет играть справа, то Круговой», — сказал Карпин.

Таким образом, можно понять, что Карпин намерен использовать Данила Кругового на позиции левого защитника, хотя в ЦСКА футболист чаще играет вингером.

33-летний Мохамед Салах по окончании этого сезона покинет «Ливерпуль», в составе которого за девять лет провел 442 матча и забил 257 мячей.

Сборные России и Египта проведут товарищеский матч 28 мая.

