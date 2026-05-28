Владельцы Changan CS95 назвали главные недостатки кроссовера

Владельцы китайского кроссовера Changan CS95 рассказали о недостатках автомобиля, выявленных в ходе эксплуатации. Среди основных претензий — проблемы с тормозами, электроникой, коррозией кузова и высокая стоимость обслуживания.

«Лента.ру» изучила отзывы владельцев Changan CS95 на Auto.ru и выяснила, какие проблемы чаще всего отмечают автомобилисты.

Некоторые владельцы пожаловались на мягкое рулевое управление, крены в поворотах и недостаточно резкую динамику разгона. Также пользователи отметили нехватку удобных отсеков и органайзеров в салоне.

Часть претензий связана с техническими неисправностями. Один из водителей сообщил о слабом аккумуляторе, из-за которого при разрядке начинали хаотично работать дворники и мигать индикаторы.

Другие автомобилисты рассказали о проблемах с электроникой, течи антифриза, некорректной работе камеры заднего вида зимой и периодических рывках коробки передач. Отдельно владельцы упоминали самопроизвольное срабатывание системы экстренного торможения.

Наиболее затратной проблемой, по словам пользователей, стала тормозная система. Некоторые столкнулись с быстрым износом колодок и дисков значительно раньше заявленного срока. Кроме того, автомобилисты назвали дорогими оригинальные запчасти и техническое обслуживание.

После эксплуатации зимой часть владельцев также обнаружила первые очаги коррозии кузова из-за дорожных реагентов.

