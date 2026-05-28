«Могла бы угодить в больницу»: россиянка — о застолье в Венгрии
«Лента.ру»: блогерша сравнила венгерские шашлыки с испытанием для желудка
Российская тревел-блогер поделилась впечатлениями от семейного застолья в Венгрии и призналась, что некоторые местные гастрономические традиции стали для нее настоящим испытанием. Особенно ее удивило приготовленное на гриле сало. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на блог на платформе «Дзен».
Автор блога рассказала, что вместе с супругом, который является уроженцем Венгрии, отправилась в гости к его родственникам на семейные шашлыки.
По словам россиянки, на столе были традиционные блюда для пикника — курица, свинина, рыба, грибы, жареный картофель и салаты. Однако больше всего ее поразило сало, приготовленное на гриле.
Блогер призналась, что одно только появление блюда вызвало у нее неприятные ощущения. Она отметила, что с трудом представляла, как можно есть такое количество жира.
Дополнительное удивление у нее вызвало то, что после приготовления родственники мужа начали макать хлеб в вытопившийся жир от сала. Увиденное россиянка описала как «развлечение не для слабого желудка».
