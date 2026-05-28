Российская тревел-блогер поделилась впечатлениями от семейного застолья в Венгрии и призналась, что некоторые местные гастрономические традиции стали для нее настоящим испытанием. Особенно ее удивило приготовленное на гриле сало. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на блог на платформе «Дзен».

Автор блога рассказала, что вместе с супругом, который является уроженцем Венгрии, отправилась в гости к его родственникам на семейные шашлыки.

По словам россиянки, на столе были традиционные блюда для пикника — курица, свинина, рыба, грибы, жареный картофель и салаты. Однако больше всего ее поразило сало, приготовленное на гриле.

Блогер призналась, что одно только появление блюда вызвало у нее неприятные ощущения. Она отметила, что с трудом представляла, как можно есть такое количество жира.

Дополнительное удивление у нее вызвало то, что после приготовления родственники мужа начали макать хлеб в вытопившийся жир от сала. Увиденное россиянка описала как «развлечение не для слабого желудка».

