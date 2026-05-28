Стая черных коршунов вырвалась на свободу: специалисты спасали хищных птиц

Из строго охраняемого заповедника в Кузбассе выпустили на свободу целую стаю хищных птиц. Как проинформировала пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии в социальных сетях, это событие было не стихийным, а тщательно продуманным. Его организовали специалисты местного центра реабилитации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, птицы оказались в заповеднике из-за разных несчастных случаев. Каждая из них могла погибнуть в городах региона. Причины — столкновения с автомобилями и удары током о линии электропередач. Ветеринарные врачи долго боролись за жизнь каждой птицы. Они лечили тяжелые переломы и проводили реабилитацию, чтобы хищники снова смогли расправить крылья в родном для них небе.

По информации издания, спасенным коршунам предстоит заново учиться быть грозными охотниками, чтобы занять свое место в дикой природе — там, где нет опасных трасс и человека. Специалист заповедника «Кузнецкий Алатау» Елизавета Повх пояснила, что при выпуске на волю птицы покидают место временного содержания не сразу. По ее словам, хищники привыкают к регулярному питанию и заботе, которую получали в реабилитационном центре.

«Каждый спасенный коршун — это не просто птица, а часть хрупкой экосистемы которой мы обязаны помочь», — рассказала специалист заповедника Кузнецкий Алатау Елизавета Повх.

