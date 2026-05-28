Французский журналист рассказал о взаимоотношениях Сафонова и Забарного

Футболисты демонстративно не пожали друг другу руки перед двусторонней игрой на тренировке и обменялись отведенными взглядами.

«Я не слышал ничего плохого о взаимоотношениях между Забарным и Сафоновым в раздевалке в «ПСЖ». Можно предположить, что они действительно избегают публичных проявлений эмоций, чтобы это не было использовано украинскими и российскими СМИ. Возможно, они очень хорошо ладят», — предположил Менес.

Футболистам, действительно, есть резон не показывать на публику свои взаимоотношения. Когда Забарного заподозрили в дружелюбном жесте в адрес Сафонова, в украинских соцсетях в адрес защитника полетели угрозы.

Матвей Сафонов проводит второй сезон за ПСЖ, Илья Забарный перешел в парижский клуб перед началом нынешнего сезона.

Ранее агент Тимур Гуркая заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу в ПСЖ.