Ни одного лесного пожара в мае: Кузбасс в 2026 году оказался в исключительной ситуации

Весна 2026 года в Кузбассе оказалась на редкость благополучной для лесных массивов. На территории региона с начала сезона не зарегистрировано ни одного возгорания в зеленой зоне. Об этой аномальной для мая ситуации в четверг, 28 мая, проинформировал в своих аккаунтах в соцсетях глава министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ежегодное бедствие, по словам чиновника, обходит зеленую зону стороной. Такая статистика выглядит особенно мощно на фоне прошлого года. Тогда к этому времени леса в Кузбассе горели уже 18-й раз. В середине мая 2025 года специалисты насчитали сотни опасных огненных точек. Причинами традиционно становились обычная неосторожность людей либо намеренные поджоги сухой травы на сельскохозяйственных полях.

«В Кузбассе не зафиксировано ни одного лесного пожара! Это результат огромной профилактической работы, которую ведут на местах», — подчеркнул министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

По данным Бойко, сейчас же ситуация кардинально иная. Постоянные профилактические проверки и систематическая работа с населением, по информации министра, помогают удерживать обстановку под контролем. Благодаря этому удается сохранять природу в полной безопасности от огня.

Ранее сообщалось, что новые прогнозы климатологов пугают человечество.