Стали известны планы Овечкина на отпуск: «Своим привычкам он не изменяет»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведет месяц своего отпуска в Турции. Об этом «Матч ТВ» рассказал источник, приближенный к ситуации.

«Скоро он по традиции отправится на месяц в Турцию в тот же отель по системе «все включено», где и отдыхал в последние годы. Снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет», — сообщил источник телеканала.

После отдыха в Турции хоккеист вернется в Россию. В этом межсезонье 40-летнему Овечкину предстоит принять решение по поводу дальнейшей карьеры. У нападающего закончился контракт с «Вашингтоном», и он стоит перед трилеммой: подписать новое соглашение с «Кэпиталз», перейти в клуб КХЛ, например, родное «Динамо» или вовсе завершить карьеру.

Судя по всему, Овечкин ближе к первому варианту. В НХЛ у него остались неоконченные дела. Россиянину наверняка хочется побить рекорд Уэйна Гретцки по сумме голов в НХЛ с учетом плей-офф. Сейчас на счету Овечкина 1006 шайб, и до великого канадца осталось 10 голов.

Ранее контракт с «Питтсбург Пингвинз» продлил еще один знаменитый российский ветеран НХЛ. Евгений Малкин проведет 21-й сезон за «Пингвинов».