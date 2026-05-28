Хартли высказался о непопадании в тройку лучших тренеров, несмотря на Кубок Гагарина

Тренер Хартли: «Приехал в Россию за Кубком Гагарина, а не за личными наградами»
Канадский тренер Боб Хартли в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал непопадание в тройку лучших тренеров по итогам сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Специалист привел ярославский «Локомотив» ко второму подряд Кубку Гагарина.
В тройку претендентов на звание лучшего тренера вошли Андрей Разин (магнитогорский «Металлург»), Виктор Козлов (уфимский «Салават Юлаев) и Анвар Гатиятулин (казанский «Ак Барс»).
«Посмотрите, у меня на шее висит золотая медаль от КХЛ, а недавно в Казани наша команда выиграла чемпионский трофей. Я приезжал в Россию за Кубком Гагарина, а не за званием «Лучший тренер года». И даже в контракт с «Локомотивом» не включил ни одного бонуса за личные успехи. Меня не интересуют индивидуальные награды», — заявил Хартли.
65-летний канадский специалист покинул «Локомотив» по завершении сезона. Боб Хартли заявил об окончательном завершении карьеры.