Машина слетела с трассы: суд взыскал с чиновников Мариинска 230 тыс. руб. за яму на дороге

В Мариинске чиновников местной администрации обязали выплатить 230 тыс. руб. из-за одной неубранной дорожной колеи. Такое решение принял Мариинский городской суд, куда обратился пострадавший водитель, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на сайт суда.

По информации издания, речь идет об инциденте, который случился ранним зимним утром 6 февраля 2026 года. Автомобиль марки Honda, двигавшийся по проезжей части, неожиданно потерял управление. Причиной послужил ледяной накат, образовавшийся на дорожном полотне, а также снежная колея, глубина которой составляла всего 7 сантиметров.

По данным издания, машину выбросило с трассы. В результате происшествия иномарка получила серьезные технические повреждения. По оценкам независимых экспертов, восстановительный ремонт обошелся бы пострадавшему в сумму, превышающую 200 тыс. руб.

«Ответственность за вред лежит на Мариинском территориальном управлении», — следует из материалов Мариинского городского суда.

В судебном заседании было установлено, что ответственные лица из числа местных управленцев проигнорировали требования государственных нормативов по содержанию дорог. Снег на этом участке вовремя не убрали, а ледяную корку не ликвидировали. Тем самым чиновники нарушили правила обеспечения безопасности дорожного движения.

Суд постановил взыскать компенсацию за причиненный ущерб с городской казны. Общая сумма выплат, включая расходы на экспертизу и судебные издержки, составила 230 тыс. руб.

