Эксперты выяснили, какие навыки важны для карьерного успеха

Профессиональные знакомства и деловое окружение россияне считают одним из главных условий успешной карьеры. К таким выводам пришли аналитики «Авито Работы» по итогам опроса 10 тысяч человек, пишет ТАСС .

Согласно исследованию «Авито Работы», 11% россиян назвали профессиональные связи и окружение ключевым фактором карьерного успеха. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

Еще по 8% участников исследования считают наиболее важными личные навыки и накопленный опыт, стажировки во время учебы, а также востребованность выбранной профессии на рынке труда.

При этом 7% респондентов отметили значимость гибких навыков, включая коммуникацию, лидерские качества и способность к критическому мышлению.

Еще 6% опрошенных уверены, что важную роль в карьерном росте играют инициативность, активная позиция и умение использовать искусственный интеллект и современные технологии в работе.

Кроме того, 5% участников исследования считают, что для профессионального успеха сегодня особенно важно быстро адаптироваться к изменениям рынка и новым условиям труда.

Ранее сообщалось, что россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск.