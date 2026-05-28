Эксперты выяснили, какие навыки важны для карьерного успеха
«Авито Работы»: профессиональные связи стали главным фактором карьерного роста
Профессиональные знакомства и деловое окружение россияне считают одним из главных условий успешной карьеры. К таким выводам пришли аналитики «Авито Работы» по итогам опроса 10 тысяч человек, пишет ТАСС.
Согласно исследованию «Авито Работы», 11% россиян назвали профессиональные связи и окружение ключевым фактором карьерного успеха.
Еще по 8% участников исследования считают наиболее важными личные навыки и накопленный опыт, стажировки во время учебы, а также востребованность выбранной профессии на рынке труда.
При этом 7% респондентов отметили значимость гибких навыков, включая коммуникацию, лидерские качества и способность к критическому мышлению.
Еще 6% опрошенных уверены, что важную роль в карьерном росте играют инициативность, активная позиция и умение использовать искусственный интеллект и современные технологии в работе.
Кроме того, 5% участников исследования считают, что для профессионального успеха сегодня особенно важно быстро адаптироваться к изменениям рынка и новым условиям труда.
