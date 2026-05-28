«Каролина» Свечникова и Никишина — в шаге от финала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли и повели в серии 3-1.

«Каролина» разобрала соперника еще в первом периоде. Себастьян Ахо, Джордан Стаал и Логан Станковен забросили три безответные шайбы. В концовке встречи российский нападающий Андрей Свечников подвел черту — 4:0. Защитник «Каролины» Александр Никишин и нападающий «Монреаля» Иван Демидов остались без результативных баллов.

Свечников забивает во втором матче подряд. В третьей игре серии его бросок принес победу «Ураганам» в овертайме (3:2). Ранее в 10 матчах плей-офф на счету российского форварда был только один гол.

«Каролина» близка к выходу в финал Кубка Стэнли. Финалист от Западной конференции уже определился. Им стал «Вегас», уничтоживший в серии победителя регулярного чемпионата «Колорадо» (4-0).