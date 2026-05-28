Амнезия за границей: пожилая россиянка потеряла память в Турции и нашла помощь у незнакомцев

В Кузбассе и Турции разворачивается драматичная история, связанная с пожилой россиянкой, внезапно потерявшей память, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Журналисты издания вместе с очевидцами по крупицам восстанавливают цепочку событий.

По информации издания, 72-летняя Наталья Корнюшкина, уроженка Кемеровской области, 22 мая отправилась в Турцию. Женщина много путешествовала, но на этот раз поездка обернулась трагедией. Оказавшись в чужой стране, она неожиданно лишилась памяти. От полного отчаяния ее спасли местные жители Стамбула — семья приютила беспомощную россиянку.

По данным издания, добрые люди решили помочь Наталье найти родственников. Через знакомых они вышли на связь с кузбассовцами. Главное препятствие — амнезия. Потеря памяти не дает путешественнице ничего рассказать о себе, своих близких и планах. Помочь с поисками взялась жительница Кемерова Юлия. Именно она помогла грамотно составить пост на русском языке, чтобы обратиться к пользователям соцсетей с просьбой о помощи в поиске семьи Корнюшкиной.

«Я сама за эту истории очень беспокоюсь, потому что турки же такие сердечные, сразу вызвались помочь», — рассказала корреспонденту «Сибдепо» Юлия.

