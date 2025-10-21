Раскрыты детали нападения на росгвардейца в лесополосе Подмосковья

Житель Реутова, подозреваемый в употреблении наркотиков и связях с националистами, задержан за нападение с ножом на росгвардейца. ЧП произошло 19 октября в деревне Пучково, где сотрудник вневедомственной охраны получил ранения при попытке задержания двух подозрительных граждан. Подробности об этом инциденте выяснило издание REGIONS.

По предварительным данным, наряд вневедомственной охраны заметил двух подозрительных молодых людей, которые искали что-то в лесополосе. При попытке задержания один из мужчин, 20-летний житель Реутова Михаил, нанес росгвардейцу несколько ударов ножом и скрылся. Пострадавший с ранениями бедра и грудной клетки был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает — нож лишь скользнул по ребру.

Следствие установило, что злоумышленники приехали на автомобиле Land Rover, принадлежащем матери подозреваемого, для поиска наркотической «закладки». Уже на следующий день Михаил был задержан с привлечением спецназа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным МК, задержанный ранее признавался матери в употреблении наркотиков, уволился с работы и находился в поиске нового места.

При изучении личности подозреваемого выявлены его возможные связи с националистическими группировками — интерес к холодному оружию, соответствующая символика в татуировках, участие в околоэкстремистских интернет-сообществах. Следствие проверяет его причастность к другим преступлениям националистической направленности. Адвокат Леонид Кример уточнил REGIONS, что при подобных обстоятельствах суд может назначить наказание в виде 8-10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности об убийстве одного из операторов сериала «Закрытая школа».