Раскрыты подробности об убийстве одного из операторов сериала «Закрытая школа»

В Москве проводят расследование убийства 56-летнего оператора Сергея Политика, произошедшего 18 октября 2025 года. Как пишет KP.RU, следствием установлен и задержан подозреваемый — гражданин Армении 1992 года рождения.

Инцидент произошел вечером у дома № 12, корп. 1 на улице Сталеваров, где проживал погибший. Конфликт возник спонтанно. Сергей Политик вышел из подъезда на перекур, где столкнулся с неизвестным мужчиной в черной кожаной куртке и шапке. После краткого словесного противостояния иностранец нанес оператору не менее одного удара складным ножом в грудь. Проникающее колото-резаное ранение оказалось смертельным: несмотря на помощь очевидцев и госпитализацию, Политик скончался в реанимации спустя сутки.

СК РФ квалифицировал действия подозреваемого по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет лишения свободы. На данный момент установлено, что преступник и жертва ранее не были знакомы, а конфликт имел бытовой характер.

Сергей Политик был известным в профессиональной среде специалистом. Выпускник ВГИКа, он работал над такими проектами, как «Закрытая школа», «Сваты» и «Короли игры». Всего в его фильмографии около 40 работ. В 2024 году он дебютировал как режиссер с сериалом «Вернуть жизнь». Погибший оставил после себя троих детей, одна из которых, Анастасия, пошла по стопам отца и работает в киноиндустрии.

Местные жители отмечают, что в подъезде дома неоднократно фиксировались случаи наркозакладок, что могло привлекать криминальные элементы. Однако следствие пока не подтвердило прямую связь между этим обстоятельством и мотивами преступления. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что парень получил срок за нападение с ножом на двух бездомных в центре города.