Парень получил срок за нападение с ножом на двух бездомных в центре города

Областной суд вынес обвинительный приговор 21-летнему Никите Манаенкову, который весной этого года совершил жестокое нападение на двух бездомных, спавших на аллее в центре Екатеринбурга. В результате одного человека спасти не удалось, второй выжил после полученных травм, сообщил портал E1.RU.

Суд установил, что Манаенков избил своих жертв, а затем нанес им ножевые ранения. Преступление было квалифицировано как убийство и покушение на убийство, совершенные из хулиганских побуждений.

Молодого человека приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также суд обязал его выплатить миллион рублей морального вреда пострадавшему.

Как установило следствие, в день нападения подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения и возвращался из бара. Нападавшего удалось найти по записям с камер видеонаблюдения, однако орудие преступления — нож — так и не было найдено.

В суде Манаенков вину признал лишь частично.

«Когда он осознал, что совершает преступление, он покинул место происшествия. Он не помнит, из-за чего и как начал совершать преступление», — отметил его адвокат Игорь Назаров.

Однако позицию обвинения поддержал прокурор, заявив, что количество и интенсивность нанесенных ударов свидетельствуют о прямом умысле на причинение смерти. Также в ходе расследования выяснилось, что свои действия преступник снимал на камеру телефона.

В апреле 2025 года 21-летний молодой человек совершил нападение на двух бездомных, которые спали на аллее в центре Екатеринбурга, недалеко от пересечения улиц Ленина и Бажова.

Злоумышленник избивал своих жертв руками и ногами, нанося удары по голове, после чего использовал нож, нанеся им несколько режущих ранений в область лица. Все свои действия агрессор фиксировал на камеру мобильного телефона.

Впоследствии на допросе он объяснил свой поступок давним психологическим потрясением: по его словам, в детстве за ним гнался бездомный мужчина, и с тех пор он испытывает патологический страх перед такими людьми.

