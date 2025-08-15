Разница во времени между Магаданом и Аляской вернула Путина в 15 августа

Владимир Путин, глава Российской Федерации, который прибыл из Магадана на Аляску для встречи с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, «приземлился» на военной базе Эльмендорф-Ричардсон 15 августа. Причиной задержки стала разница во времени между Москвой и Аляской, которая составляет 19 часов.

Президент Российской Федерации отправился из Магадана в США, на Аляску, в ночь на 16 августа. Полёт занял примерно четыре часа. В момент приземления в Анкоридже было 10:54 утра 15 августа.

Итак, глава государства «вернулся» к событиям 15 августа и, таким образом, еще раз проживет этот день.

Представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров может занять от шести до семи часов. Сначала президенты пообщаются наедине, затем к ним присоединятся члены делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп выступят на совместной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.