«Разрыв социальной связи»: почему собака страдает, когда хозяин на работе, и как это исправить
Зоопсихолог Капустина: взрослых собак нужно выгуливать в рабочий перерыв
Зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с Life.ru объяснила, как помочь собаке пережить разлуку с хозяином, который вынужден уходить на работу. По ее словам, взрослых питомцев из-за их физиологии необходимо выгуливать в рабочий перерыв.
Специалист подчеркнула, что собаки — социальные животные, и человек играет центральную роль в их повседневной жизни, поэтому долгое отсутствие хозяина они часто воспринимают как разрыв социальной связи.