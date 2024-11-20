Развитие агрофирмы «Бунятино» обсудили в администрации Талдомского округа

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин встретился с руководством агрофирмы «Бунятино», чтобы совместно обсудить текущее развитие сельского хозяйства на территории округа и дальнейшие перспективы.

На мероприятии также присутствовали профильные специалисты. Участники встречи обсудили стратегии развития отрасли и меры поддержки предприятия.

«Имеется высокая заинтересованность сельхозпредприятия в земельных ресурсах», — подчеркнули аграрии в ходе встречи.

Агрофирма «Бунятино» — одно из ведущих предприятий, специализирующееся на выращивании семенного картофеля. Компания известна не только в Талдомском округе, но и в других регионах России. На предприятии выполняют весь последовательный цикл различных работ: выращивают овощи и картофель, хранят их, производят зерновые и зернобобовые культуры, молоко.

Общая площадь сельхозугодий в хозяйстве агрофирмы — 3200 га. Порядка 1000 га было введено предприятием за последние пять лет. В 2024 году было собрано около 15 тыс. тонн урожая семенного картофеля, который занимал площадь в 530 га. В настоящее время агрофирма реализует еще один проект — выращивание миниклубней семенного картофеля сортов российской селекции. Для этого на территории предприятия обустраивают теплицы. Миниклубни оздоровлены и не подвластны заражению вирусами.

Администрацией Талдомского округа даны разъяснения по земельным участкам, которые интересуют компанию. Сотрудникам предприятия разъяснен алгоритм предоставления земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности. Аграриям оказывают поддержку на каждом этапе освоения новых земель.