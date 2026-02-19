Реальность перестала существовать: что стало с отказавшимся от сна на 8 дней мужчиной

Житель Великобритании Томми Грейвс пережил настоящий кошмар из-за полного отсутствия сна. В 2021 году 27-летний мужчина работал над благотворительным проектом и испытывал колоссальное нервное напряжение. Стресс привел к тому, что он перестал спать. Своей историей он поделился с изданием Metro.

На шестые сутки бодрствования состояние британца ухудшилось настолько, что его пришлось госпитализировать в психиатрическую клинику. Восемь дней без сна полностью изменили его восприятие реальности. Позже Грейвс признался, что в тот период слышал и видел то, чего не существовало на самом деле. Ему казалось, будто он стал героем реалити-шоу, а все окружающие люди — нанятые актеры.

Медики поставили диагноз: маниакальный эпизод с психотическими проявлениями. Причиной назвали острую стрессовую реакцию и длительную депривацию сна. Физически организм восстановился примерно через месяц. Однако чувство стыда и подавленное состояние преследовали мужчину еще долгое время. Врачи предупредили его, что хроническое недосыпание может снова спровоцировать потерю связи с реальностью.

Пережитый опыт коренным образом изменил жизнь Грейвса. Он всерьез занялся изучением природы сна и его влияния на психику. Уже в апреле 2025 года британец освоил новую профессию и стал сертифицированным тренером по сну. По его словам, примерно треть жителей страны страдает от бессонницы. Часто проблема кроется в образе жизни: люди поздно ложатся на выходных и рано встают в будни, накапливая усталость.

Сейчас Томми соблюдает жесткий режим. Он ложится и встает в одно и то же время, не пользуется гаджетами за полтора часа до отдыха, старается не нагружать мозг вечером и не есть перед сном. Мужчина подчеркивает, что качественный сон напрямую связан с ментальным здоровьем. Его недостаток может не только усугубить имеющиеся расстройства, но и стать самостоятельной причиной их возникновения.