Регистрация на августовские образовательные программы «Взлета» началась в Подмосковье

Принять участие в них могут учащиеся с шестого по одиннадцатый классы, которые проявили себя на муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников и на других перечневых состязаниях, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

В ведомстве уточнили, что по шести предметам — право, экология, информатика, история, английский и французский языки — образовательные программы пройдут в очном формате. По пяти дисциплинам — МХК, обществознание, английский, китайский и итальянский языки — в дистанционном.

Обучение бесплатное, однако необходимо пройти конкурсный отбор. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о росте числа победителей финального этапа школьной олимпиады в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 12+