Реконструкцию комплекса по производству специй и соусов завершают в Щелково

В Щелково завершается реконструкция корпуса по производству специй, приправ, пищевых добавок и соусов, работы завершены более чем на 90%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют надстройку двух дополнительных этажей, а также возводят шестиэтажную пристройку, застройщиком выступает «Русская Бакалейная Кампания». Завершить работы планируют во втором квартале 2025 года. В новом корпусе разместятся производственные помещения, где будут выпускать бакалейную продукцию.

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