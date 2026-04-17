Ремонт машины за счет государства: депутаты подготовили сюрприз для всех пенсионеров

Парламентарии выступили с инициативой, которая может существенно снизить финансовую нагрузку на пожилых автовладельцев. Предложение направлено на частичную компенсацию расходов, связанных с поддержанием исправного состояния личного транспорта, пишет ТАСС.

Суть новой льготы

Депутаты Антон Ткачев и Владислав Даванков обратились к министру финансов Антону Силуанову с предложением расширить систему налоговых вычетов. Авторы идеи считают, что государство должно возвращать часть уплаченного НДФЛ работающим пенсионерам за ремонт их личных автомобилей. Согласно проекту, льгота будет распространяться на одно транспортное средство и предоставляться в рамках установленного годового лимита при предъявлении официальных чеков из автосервиса.

Автомобиль как социальная необходимость

В своем обращении депутаты подчеркнули, что для многих пожилых людей машина — это не роскошь, а жизненно важный инструмент. Особенно это актуально для жителей сельской местности и небольших городов, где личный транспорт часто остается единственным способом добраться до аптек, больниц и социальных учреждений. Высокая стоимость запчастей и услуг мастеров делает ремонт серьезным бременем для бюджета пенсионера, и налоговый вычет мог бы стать эффективным механизмом поддержки.

Соответствие налоговой стратегии

Инициаторы полагают, что введение такого вычета логично вписывается в текущую социальную политику страны. По их мнению, ремонт автомобиля для пенсионера является таким же социально значимым расходом, как покупка лекарств или оплата медицинских услуг, по которым уже предусмотрены механизмы компенсации. Реализация проекта позволит работающим пенсионерам не только поддерживать мобильность, но и более эффективно распоряжаться своим доходом.