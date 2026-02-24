Macan служит в дивизии Дзержинского: поклонники вдохновляются его примером и готовы идти в армию

Возлюбленная рэпера Macan Мария Мотина показала видео с ним со стрельбища после просьбы поклонников рассказать о делах артиста. REGIONS разбирался , как поклонники отреагировали на видео.

Мария поделилась коротким роликом, запечатлевшим артиста на тренировочном полигоне. В кадре — заснеженное поле, камуфляж, защитные очки и наушники. Исполнитель обращается к зрителям с пожеланием доброго утра, а завершается запись патриотической фразой.

Поклонники рэпера Macan оценили его армейские будни как лучший подарок к 23 февраля. Фанаты уверены, что видеоролики, которые публикует возлюбленная артиста, служат отличным примером для молодежи и мотивируют молодых людей идти служить в армию.

«Армия — не сцена, но как бы ни было ему трудно, Андрей (Macan — псевдоним певца. — Прим. ред.) на видео всегда улыбается. Нам нужны такие защитники: за ними как за каменной стеной», — пишут пользователи Сети.

Напомним, Macan (Андрей Косолапов) отправился на срочную службу в декабре 2025 года. Он был распределен в дивизию имени Дзержинского — элитное соединение Росгвардии. Это подразделение специализируется на борьбе с терроризмом, освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков. В 2002 году бойцы именно этой дивизии, в частности отряда «Витязь», участвовали в операции по спасению заложников во время теракта на «Норд-Осте».

Ранее Мария Мотина, девушка артиста, опубликовала еще одно эффектное видео, на этот раз романтического характера. Macan признался ей в любви прямо во время прыжка с парашютом в небе. Видео тоже собрало множество восторженных откликов.

Ранее сообщалось, что осужденный певец Шарлот вошел в состав патриотического ансамбля в колонии.