Ресурсоснабжающая компания «ТеплоВодоСнабжение» отмечает юбилей

«Наш коллектив растет. В штат компании приходит много первоклассных специалистов: инженеров, слесарей, сварщиков, операторов. Они не только профессионально трудятся, но и всегда готовы помочь. За примером далеко ходить не надо: в период печальных событий в «Крокусе» объединенная бригада «ТВС» оказывала помощь экстренным службам на месте ЧП. С началом СВО по инициативе сотрудников мы уже не раз собирали для наших бойцов средства личной гигиены, технику, теплые вещи, продукты питания. Оказывали помощь и в восстановлении коммунальной инфраструктуры новых территорий, передав со склада много полезного для сетей отепления и водоснабжения, а также баллоны с пропаном, кислородом, шланги, горелки и т. д. В «ТВС» ведется строгий учет рабочего времени, особенно проведенного специалистами на объектах сверхурочно. Все переработки учитываются и соответствующим образом оплачиваются, работает система премирования. Все это вместе влияет на качество работы. Впрочем, главное — это не то, что мы сами о себе говорим, а что говорят о нас люди. И тут нам тоже есть чем гордиться».