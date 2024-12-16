Ресурсоснабжающая компания «ТеплоВодоСнабжение» отмечает юбилей
Фото: [ООО «ТеплоВодоСнабжение»]
В декабре ресурсоснабжающей организации «ТеплоВодоСнабжение» («ТВС») исполняется пять лет. Чем живет коллектив? Что говорят жители?
Несмотря на достаточно юный для «ресурсника» возраст, компания «ТеплоВодоСнабжение» («ТВС») играет заметную роль в жизни значительной части населения и предприятий Подмосковья. «ТВС» обеспечивает поставку горячего водоснабжения и отопления на территории городских округов Щелково, Электросталь, Люберцы, Протвино, Красногорск, Красноармейск, Егорьевск, Монино. Главной ценностью в компании считают кадры.
Фото: [ООО «ТеплоВодоСнабжение»]
Галина Ивановна Забрускова, один из самых опытных и заслуженных работников «ТВС»:
«Наш коллектив растет. В штат компании приходит много первоклассных специалистов: инженеров, слесарей, сварщиков, операторов. Они не только профессионально трудятся, но и всегда готовы помочь. За примером далеко ходить не надо: в период печальных событий в «Крокусе» объединенная бригада «ТВС» оказывала помощь экстренным службам на месте ЧП. С началом СВО по инициативе сотрудников мы уже не раз собирали для наших бойцов средства личной гигиены, технику, теплые вещи, продукты питания. Оказывали помощь и в восстановлении коммунальной инфраструктуры новых территорий, передав со склада много полезного для сетей отепления и водоснабжения, а также баллоны с пропаном, кислородом, шланги, горелки и т. д. В «ТВС» ведется строгий учет рабочего времени, особенно проведенного специалистами на объектах сверхурочно. Все переработки учитываются и соответствующим образом оплачиваются, работает система премирования. Все это вместе влияет на качество работы. Впрочем, главное — это не то, что мы сами о себе говорим, а что говорят о нас люди. И тут нам тоже есть чем гордиться».
Фото: [ООО «ТеплоВодоСнабжение»]
«Всю свою жизнь живу в Красноармейске. Что уж говорить, ни одна зима у нас не обходилась без аварий отопления или отключений горячей воды. После прихода «ТВС» количество инцидентов с каждой зимой стало сокращаться. А предыдущую зиму 2023–2024 г. их не было совсем. Жители видят — работа идет, копают, меняют старые трубы, укладывают новые в современной теплоизоляции. И это радует», — поделился житель Красноармейска Павел Марычев.
Фото: [ООО «ТеплоВодоСнабжение»]
«Еще несколько лет назад было ощущение, что нас бросили. Трубы старые, их никто не ремонтировал с момента постройки микрорайона, с 80-х годов прошлого века. Сейчас за нас «взялись капитально». Все лето и осень работала техника, привозили, укладывали трубы. Раскопали, конечно, половину микрорайона. Но мы понимаем, без этого никуда. Сейчас в доме тепло, горячая вода идет без перебоев. Спасибо «ТВС»!» — рассказала жительница микрорайона Западный города Электросталь Елена Гирич.
Фото: [ООО «ТеплоВодоСнабжение»]
Жительница Монино Ольга Аношко:
«Переехали в Монино два года назад. В родном городе нас мучили бесконечные аварии и отключения. Если сравнить с нашим родным Южноуральским регионом, в квартире тепло, горячая и холодная вода подаются без сбоев. Молодцы! С днем рождения, «ТеплоВодоСнабжение», и с Новым годом!» — сообщила жительница Монина Ольга Аношко.
Токен креатива (erid)
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