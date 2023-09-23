Ревнивец в Петербурге зарезал жену на глазах у ребенка и пытался покончить с собой

О произошедшей трагедии сообщила пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу в своем аккаунте в соцсетях. Там пояснили, что причиной ссоры супругов стала ревность молодого мужчины. Решив, что у нее есть другой, он устроил ей скандал.

Отмечается, что в ходе конфликта муж схватил нож и нанес супруге серию ударов. После содеянного он отказался вызывать скорую и попытался свести счеты с жизнью. От полученных повреждений женщина скончалась еще до приезда медиков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской полиции, о произошедшем стало известно от ребенка, который увидел истекающую кровью на кухне мать.

«Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь, муж в этот момент находился в ванной», - добавил собеседник агентства.

Сейчас ревнивец находится в больнице, ему оказывается медпомощь. В отношении него возбуждено уголовное дело.