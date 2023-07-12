РИА Новости: НАТО внедряла в украинских вузах методички по организации политических акций

НАТО внедряли методички по организации политических акций в украинские ВУЗы и школы. В Волновахе (ДНР) были найдены книги по «активному гражданству» и «демократии», которые являлись пошаговыми инструкциями по организации подобных акций. Об этом сообщили РИА Новости .

Сообщается, что они были напечатаны еще в 2019 году. Первая – «Демократия: от теории до практики». Известно, что эта методичка была разработана на деньги, поступившие из фонда НАТО. Среди названных стран: Канада, CША, Великобритания.

В книге учащимся давалось задание организовать какую-нибудь политическую акцию. Для реализации и продвижения учащимся предлагалось активнее использовать соц. сети.

В одной из волновахских школ найдена методичка для учителей «Жизненные навыки для активного гражданства». Известно, что создание этой книги было проспонсировано ЕС.

Ранее появлялась информация, что в учреждениях появлялись книги, в которых героизировались националисты с Украины, например, Степан Бандера.