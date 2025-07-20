Родственники потребовали расследовать причины смерти миллионера, умершего на следующий день после свадьбы

В Ирландии проводится расследование обстоятельств смерти 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана. Он был женат на своей сиделке Лизе Флаэрти, которая была на 25 лет младше его. Супруги поженились незадолго до смерти, которая наступила на следующий день после церемонии бракосочетания. Об этом пишет британское издание Daily Mirror.

На свадебном торжестве не было ни одного из его близких. Более того, они даже не догадывались о том, что миллионер состоит в любовных отношениях со своей сиделкой.

"Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день", — говорится в публикации.

По данным СМИ, установить причину смерти фермера не удалось из-за невозможности провести вскрытие, поскольку тело было подвергнуто бальзамированию.

Известно, что в январе 2023 года фермер проходил медицинское обследование, в ходе которого у него был обнаружен рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекционное заболевание.

В результате непродолжительного брака Флаэрти стала владелицей фермы, площадь которой составляет 89 гектаров, а стоимость оценивается в 5,5 млн евро.

Члены семьи Грогана выступили с требованием провести расследование обстоятельств его смерти и брака, отметив, что есть «ряд вопросов, на которые пока нет ответов».