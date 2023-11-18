Рогозин призвал украинских военных поскорее сдаться и остановить войну

Украинцам следует прекратить погибать зря и сложить оружие, заявил бывший глава «Роскосмоса», а ныне сенатор Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Про его словам, солдатам ВСУ, чтобы выжить и вернуться к своим семьям, следует сдаться и, таким образом, способствовать скорейшей остановке военных действий в зоне СВО.

«Единственный шанс у противника остановить войну — это сдаться нам. Это не шанс, а гарантия выжить и вернуться к семье. Это я вам официально, как сенатор России, заявляю», — написал Рогозин в своем аккаунте в соцсетях.

Сенатор добавил о бедственном положении солдат ВСУ возле Токмака в Запорожской области. Там, по словам Рогозина, ранее сдались в плен несколько боевиков ВСУ. При украинских военных был всего один автомат с боекомплектом и больше ничего.