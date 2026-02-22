Росалкогольтабакконтроль получил право мгновенно закрывать сайты с табачной продукцией

С 1 марта у Росалкогольтабакконтроля появятся расширенные полномочия в борьбе с нелегальной интернет-торговлей. Теперь ведомство сможет самостоятельно инициировать досудебную блокировку веб-ресурсов, содержащих предложения о продаже табачных изделий, кальянов и различных систем нагревания табака. Об этом сообщает ТАСС .

Основанием для нововведения послужил закон, принятый парламентом в конце прошлого года. Вслед за этим кабинет министров официально закрепил за указанным федеральным органом функции по выявлению и пресечению работы подобных площадок. Соответственно, сайты, игнорирующие российское законодательство в этой сфере, будут вноситься в единый реестр, аккумулирующий интернет-страницы с противоправным контентом, запрещенным к распространению в пределах РФ.

Стоит отметить, что для Росалкогольтабакконтроля данное направление работы не является новым — служба уже давно обладает схожими рычагами воздействия на ресурсы, практикующие удаленную продажу алкоголя. Результаты этой деятельности весьма показательны: начиная с 2018 года ведомством было вынесено более 58 тысяч заключений, на основе которых Роскомнадзор ограничил доступ к соответствующим сайтам.

Ранее сообщалось о том, что эксперты поддерживают предложение Единой России ограничить продажу вейпов в Подмосковье.