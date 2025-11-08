Роскосмос показал на Луне гигантский кратер размером с Черногорию

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала изображение крупного кратера на Луне, названного Непер. Диаметр кратера составляет около 142 км, что сопоставимо с территорией Черногории, передает KP.RU .

Кратер расположен на восточной части Луны, вблизи лимба, из-за чего его форма часто выглядит искаженной. Возраст образования оценивается в 3,9–4,1 млрд лет.

По информации Роскосмоса, кратер сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки Луны. Публикация сопровождается фотографией кратера, размещенной в официальном Telegram-канале госкорпорации.

