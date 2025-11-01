Пролетевшее над Подмосковьем загадочное НЛО упало в Новгородской и Тверской областях

27 октября над Подмосковьем пролетело загадочное светящееся тело. Его фрагменты упали рядом с населенными пунктами в Новгородской и Тверской областях. Об этом 31 октября сообщила лаборатория солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований РАН.

Согласно данным XRAS, неопознанное светящееся тело оказалось ярким железным или железокаменным метеоритом, который разрушился во время входа в атмосферу Земли. Оно вошло в атмосферу под углом около 14 градусов со скоростью примерно 35 км/с.

«Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург», — говорится в опубликованном в телеграм-канале лаборатории 31 октября сообщении.

На 20-й секунде после старта болид разлетелся на части на высоте 42 километров из-за двух мощных взрывов. Происшествие случилось вблизи города Пестово под Новгородом.

Через четыре секунды раздался второй взрыв, который полностью уничтожил небесное тело, разбросав его фрагменты вдоль траектории движения.

Специалисты установили, что траектория московского болида имела уникальные характеристики, которые позволили ему оставаться видимым в атмосфере на протяжении длительного времени. Вероятно, в будущем будут проведены дополнительные исследования, которые помогут классифицировать неопознанные летающие объекты.