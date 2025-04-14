Россиян предупредили о болезни, которую формирует тяга к ночному перекусу

Психиатр Зеленкова-Захарчук предупредила о синдроме ночной еды из-за перекусов

Общество

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Специалист в области эндокринной психосоматики НМИЦ эндокринологии Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что такое «ночной дожор», и почему он может постепенно превратиться во вредный синдром. Об этом пишет KP.RU.

Синдром ночного питания, как пояснила врач, это состояние, когда вечером и ночью возникает непреодолимое желание поесть. При этом человек может регулярно просыпаться, чтобы перекусить. Зеленкова-Захарчук подчеркнула, что люди не должны есть ночью — это считается отклонением от нормы. Часто с таким сталкиваются люди от 20 до 40 лет.

«Часто за ними (позывами — прим.ред.) стоят скрытые проблемы с психикой: например, затяжная депрессия, постоянная тревога, резкие перепады настроения или навязчивые мысли. Человек может не осознавать, что ночные пробуждения и ночная еда — это «крик» организма, который пытается справиться с внутренним напряжением», — пояснила психиатр.

Причин появления синдрома может быть много. От сбоя циркадных ритмов до гормональных колебаний. Точно установить это поможет только врач.

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