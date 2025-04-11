Паразитолог Бартули пояснил, почему риску заразиться лямблиозом подвержен каждый

По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, фильтры для воды не гарантируют защиту от лямблий, то есть паразитов, заражение которыми чревато рядом неприятных последствий, от болей в животе и повышенной температуры до кожных высыпаний и депрессии. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что хлорирование водопроводной воды в городах от лямблиоза также не спасает, в связи с чем при наличии факторов риска заражения воду перед употреблением необходимо нагревать хотя бы до +70 °С, даже если она была профильтрована.

По мнению медика, жители сел и деревень без центрального водоснабжения, набирающие воду из колодцев, обязательно должны кипятить ее перед употреблением. Вода из водопровода в таком отношении менее опасна, так как благодаря хлорированию заразиться кишечной инфекцией от нее маловероятно. В целом от паразитов ни хлор, ни дополнительная фильтрация воду гарантированно не очищают.

Он уточнил, что лямблии — это простейшие, паразитирующие в просвете двенадцатиперстной кишки и размножающиеся делением. Особенно быстро указанные паразиты множатся в численности, когда человек съедает много высокоуглеводной пищи. Заболевание лямблиоз передается фекально-оральным путем, при употреблении воды, в том числе водопроводной, и от шерсти животных.

Ранее он заявил, что вода от наводнений заражена инфекциями и вирусами.