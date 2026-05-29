Россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня удвоят фиксированную выплату к пенсии

С 1 июня 2026 года вступает в силу изменение порядка начисления страховых пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста. Как разъяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, прибавку получат те пожилые россияне, чей юбилей пришелся на май текущего года.

В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий пояснила, что масштабных индексаций в ближайшее время не ожидается — речь идет лишь о точечных корректировках. В их числе — традиционная практика удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии для тех, кому накануне перерасчета исполнилось 80 лет.

Депутат уточнила, что правило применяется ежемесячно. Поскольку 31 мая — последний календарный день месяца, именно пенсионеры, отметившие 80-летие в мае, с 1 июня получат пенсию уже с увеличенной фиксированной частью. Эта мера предусмотрена действующим законодательством и не требует дополнительных заявлений — выплата пересчитывается автоматически.

Как отметила Бессараб, подобные повышения носят адресный характер и касаются исключительно получателей страховых пенсий по старости.