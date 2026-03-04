Россиянам напомнили о штрафах за оскорбления в интернете

За оскорбительные высказывания в интернете может последовать административная ответственность с крупными штрафами — вплоть до 700 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов при Общественная палата РФ Евгений Машаров.

Он напомнил, что унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме или в иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали, подпадает под действие статьи 5.61 КоАП РФ.

По словам эксперта, если оскорбление направлено в личных сообщениях, ответственность наступает по первой части статьи. Для граждан штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Если же унизительные высказывания размещены публично — например, в групповых чатах или на открытых страницах в социальных сетях, — применяется вторая часть статьи. В этом случае штрафы увеличиваются: для физических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., а для организаций — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что России грозит дефицит полноприводных Volkswagen.