Россиянам назвали последствия рекордной вспышки на Солнце

Космические системы и орбитальные обсерватории зафиксировали вспышку максимально возможного класса Х. KP.RU со ссылкой на американских и российских ученых узнала, чем это обернется для жителей России.

Вспышку на Солнце, произошедшую 23 февраля, называют рекордной. Ученые присвоили ей класс Х2. Планета замерла в ожидании магнитных бурь, однако, судя по выводам исследователей, ожидать страшных последствий не приходится.

Дело в том, что солнечная вспышка была зафиксирована на северо-западном крае солнечного диска, то есть, на стороне, развернутой от Земли. В NASA и NOAA считают, что даже при корональном выбросе планету не затронет. Впрочем, сбои в радиосвязи не исключили.

В то же время своими прогнозами поделились ученые из ИКИ РАН и ИСЗХФ СО РАН. По их мнению, вспышку можно считать одной из мощнейших в 2025 году, но не самой сильной за последние годы. Например, в мае 2024 года Солнце отличилось вспышками на уровень Х8.7, пустив выброс напрямую в планету. Это вызвало сильнейшую бурю пятого балла.

Ученые напомнили, что самая тяжелая магнитная буря была в сентябре 2017 года. Тогда Солнце полыхало вспышками до класса X 9.3. Многие люди жаловались на самочувствие, а в домах выбивало пробки и наблюдались частые перебои в сетях. По сравнению с этим катаклизмом, февральская вспышка 2025-го сильно уступит в магнитных бурях.

Отметим, что последний раз выбросы фиксировали в декабре 2024 года, почти 2,5 месяца назад.

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