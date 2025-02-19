Пожары, наводнения и тысячи смертей: что предвещает «рыба Судного дня», которую обнаружили возле берегов Мексики

Возле берегов Мексики заметили редкую «рыбу Судного Дня» — глубоководного сельдяного короля. Этот морской обитатель резко всплывает на поверхность и, согласно легендам, покидает глубину лишь накануне масштабных катастроф. Что известно об этом существе, когда короля замечали ранее и что после этого произошло — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что это за рыба

Сельдяной король, известный также как рыба-судьба или «рыба Судного дня», это загадочное и малоизученное существо, обитающее на глубине около 2000 метров. Эти рыбы имеют необычный внешний вид: удлиненное тело, прозрачную кожу и выпуклые глаза, которые расположены на верхней части головы и помогают улавливать свет, что важно в условиях темноты морских глубин. Вес таких созданий может достигать 250 килограмм, структура тела также адаптирована к высокому давлению.

Из-за глубинного обитания эти рыбы редко встречаются на поверхности, и большинство информации о них получено благодаря редким уловам. Кроме того, интерес к глубоководному сельдяного королю также подогревается различными мифами и легендами, согласно которым эти существа предвещают масштабные катастрофы.

Фото: [ freepik.com ]

Когда сельдяного короля встречали ранее и что произошло

«Рыбу Судного Дня» ранее уже обнаруживали дайверы акватории Тайваня в июле 2023 года. Этот экземпляр достигал 2,5 метра в длину и имел загадочные отверстия на теле. Несмотря на страшные пророчества, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин отметил, что рыба, скорее всего, всплыла на поверхность из-за подводных землетрясений. Кроме того, эксперты, изучившие сельдяного короля, заключили, что он был ранен акулой-резаком и всплыл на поверхность умирать, так как находиться на глубине ему было сложно.

Уже в начале августе того же года на Гавайях началась серия лесных пожаров, которая унесла жизни 145 человек. В конце месяца пожар охватил и здание в Йоханнесбурге. В результате погибли 77 человек. В сентябре 2023 года в Марокко произошло землетрясение, из-за которого погибли по меньшей мере 2946 человек. А в период восточно-азиатского сезона дождей этого же года некоторые регионы Республики Кореи были затоплены после проливных дождей и оползней, которые унесли жизни 47 человек.

Ранее стало известно, сколько на Земле продлится новая магнитная буря.