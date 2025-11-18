Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
Россиянам пообещали 12-дневные новогодние каникулы
Фото: [istockphoto.com/JulPo]
Согласно официальному заявлению, начало новогодних праздников в России в этом году запланировано на 31 декабря. Период отдыха продлится двенадцать дней.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
«С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы», — процитировала парламентария Бессараб новостная служба.
До этого представитель власти уже анонсировала, что предстоящий период новогодних и рождественских праздников 2025-2026 годов окажется рекордно долгим по своей продолжительности, подобного не было на протяжении последних двенадцати лет.
