Россиянам рассказали, почему опасно сушить руки воздухом

Популярные сушилки для рук в общественных туалетах могут быть опасны для здоровья. Устройства способны распространять бактерии, пачкая руки еще больше после мытья. Об этом сообщила «Лента.ру» , приводя слова старшего преподавателя кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой.

Эксперт Мария Золотарева пояснила, что сушилки затягивают воздух помещения и направляют его на руки. При недостаточной уборке это приводит к оседанию микробов на коже. Ситуацию усугубляет и то, что 95% людей моют руки недостаточно тщательно.

Среди распространяемых микроорганизмов — золотистый стафилококк, кишечная палочка и энтерококки. Наиболее в такой ситуации уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом. Для защиты рекомендуется после сушки обрабатывать руки антисептиком. Но главной мерой безопасности остается правильное мытье рук — не менее 30 секунд с мылом под теплой водой.

