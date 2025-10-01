Россиянам рассказали, почему опасно сушить руки воздухом
Эксперт Золотарева: сушилки для рук в туалетах распространяют бактерии
Фото: [Медиасток.рф]
Популярные сушилки для рук в общественных туалетах могут быть опасны для здоровья. Устройства способны распространять бактерии, пачкая руки еще больше после мытья. Об этом сообщила «Лента.ру», приводя слова старшего преподавателя кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой.
Эксперт Мария Золотарева пояснила, что сушилки затягивают воздух помещения и направляют его на руки. При недостаточной уборке это приводит к оседанию микробов на коже. Ситуацию усугубляет и то, что 95% людей моют руки недостаточно тщательно.
Среди распространяемых микроорганизмов — золотистый стафилококк, кишечная палочка и энтерококки. Наиболее в такой ситуации уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом. Для защиты рекомендуется после сушки обрабатывать руки антисептиком. Но главной мерой безопасности остается правильное мытье рук — не менее 30 секунд с мылом под теплой водой.
