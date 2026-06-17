Россияне неожиданно изменили предпочтения на рынке автомобилей с пробегом

За первые четыре месяца 2026 года россияне приобрели более 204 тыс. подержанных автомобилей премиум-класса. Лидерами рынка стали BMW, Mercedes-Benz и Audi, а сам сегмент показал двузначный рост, пишет autonews.

Продажи премиальных автомобилей с пробегом заметно выросли

В России продолжает увеличиваться спрос на подержанные автомобили премиальных брендов. По итогам первых четырех месяцев 2026 года на вторичном рынке было продано 204 578 таких машин, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля премиальных моделей на рынке автомобилей с пробегом достигла 11% от общего объема продаж.

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Специалисты связывают положительную динамику с активным импортом автомобилей с пробегом из-за рубежа. На российский рынок поступают относительно свежие машины известных премиальных марок, которые пользуются устойчивым спросом среди покупателей.

BMW сохранила лидерство на вторичном рынке

Самой востребованной премиальной маркой среди подержанных автомобилей стала BMW. За январь–апрель россияне приобрели 51 858 автомобилей этого бренда, что на 9,3% превышает прошлогодний показатель.

Второе место занял Mercedes-Benz с результатом 47 209 проданных машин и ростом на 7,2%.

Тройку лидеров замкнула Audi. Продажи автомобилей этой марки увеличились на 16% и достигли 32 132 единиц.

Какие еще бренды вошли в рейтинг

В число самых популярных премиальных автомобилей с пробегом также вошли:

Lexus — 16 937 автомобилей (+13%);

Land Rover — 10 379 (+11,9%);

Volvo — 9 369 (+5,8%);

Infiniti — 5 621 (+13,9%);

Porsche — 5 165 (+6,5%);

Exeed — 4 870 (+60%);

Jeep — 2 916 (+1,6%);

Tank — 2 557 (+94,4%);

Mini — 2 230 (+24,6%);

Lixiang — 1 924 (+38,1%);

Cadillac — 1 592 (+7,2%);

Jaguar — 1 506 (+4,8%).

Самый высокий темп роста среди участников рейтинга продемонстрировал Tank, продажи которого почти удвоились за год.

Вторичный рынок продолжает расти

В массовом сегменте рынок автомобилей с пробегом также показал положительную динамику. За первые четыре месяца 2026 года было реализовано 1,66 млн автомобилей, что на 4,3% больше прошлогоднего результата.

Лидером остается Lada с показателем 439 793 автомобиля, несмотря на снижение продаж на 7,2%. Следом расположились Toyota и Kia, которые смогли увеличить объемы перепродаж на 9,2% и 9,9% соответственно.

Аналитики ожидают дальнейший рост рынка

По оптимистичному прогнозу экспертов, по итогам 2026 года в России может быть продано 6,55 млн автомобилей с пробегом, что на 5% превысит показатель прошлого года.

Базовый сценарий предполагает сохранение рынка на уровне 6,24 млн машин, тогда как негативный прогноз допускает снижение продаж до 5,95 млн автомобилей.