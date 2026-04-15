Россияне переходят на долгий семейный отдых у моря: бронирования выросли на 24%

Россияне начали готовиться к летнему отпуску задолго до тепла — и делают это совершенно иначе, чем раньше. Судя по свежим данным тревел- и маркет-сервисов, сезон-2026 обещает быть рекордным по осознанности, семейности и, как ни странно, продолжительности. Пользователи уже активно бронируют отели и апартаменты, скупают товары для отдыха и даже все чаще доверяют выбор маршрутов искусственному интеллекту. Об этом сообщает радио Sputnik.

В «Яндекс Маркете» заметили четкий сдвиг в сторону базовых, универсальных вещей. За март вдвое выросли продажи солнцезащитных очков, кепок и кремов для загара. Панамы и чемоданы подтянулись следом — плюс 30% за месяц. Семейный подтекст очевиден: костюмы для плавания стали покупать в 1,3 раза чаще, шлепанцы — в 1,2 раза. Люди явно планируют не спонтанный выезд, а полноценную историю у воды.

Данные «Яндекс Путешествий» это подтверждают. Число летних бронирований в первом квартале выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, и 83% из них приходятся на внутренние направления. Главный тренд — удлинение поездок. Если в 2025 году все гоняли на 2–3 дня, то этим летом средняя длительность бронирования выросла до пяти ночей. Эксперты говорят о возвращении к формату классического отпуска: не просто смена обстановки на выходные, а настоящая перезагрузка.

Люди хотят к морю — и это не просто опция, а отправная точка. Интерес к фильтру «Рядом море» внутри сервиса за год вырос более чем вдвое. И это поведение зеркалится в покупках: надувные круги и матрасы разлетаются в два раза активнее, оборудование для серфинга — плюс 40%, жилеты для плавания — плюс 20%. Итог прост: лето-2026 будет не про галоп по городам, а про долгое, неторопливое нахождение у воды, всей семьей, с чемоданами, панамами и четким пониманием, что отдых — это не побег от работы, а инвестиция в себя.

Ранее турэксперт заявила, что бронировать туры за границу на майские праздники россияне начали на 2,5 месяца раньше обычного.