«Арабский шенген» станет реальностью в ближайшее время: что известно о единой визе для туристов

Путешествия по Ближнему Востоку скоро станут проще — генсекретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива пообещал, что долгожданная единая виза, которую уже прозвали «арабским шенгеном», заработает в самое ближайшее время, но точных дат, цены и порядка оформления пока никто не назвал. Об этом сообщает Khaleej Times.

Джасем Мухаммед аль-Будайви, генсекретарь GCC, в интервью Khaleej Times заявил, что введение единой туристической визы для шести стран — Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара — не за горами. Этот проект, известный как GCC Grand Tour Visa, должен значительно упростить передвижение иностранных туристов по региону, устранив необходимость оформлять отдельные разрешения для каждой страны. По сути, это аналог европейского Шенгена, но на арабской почве.



На вопрос о точных сроках старта он ответил уклончиво, пообещав, что это случится «в ближайшее время». Стоимость визы, перечень документов и процедура подачи заявок также остаются за кадром.



Ранее Греция начала массово отказывать россиянам в шенгене.