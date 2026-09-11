Россиянин может оказаться за решеткой за одно фото в соцсетях

В Новокузнецке будут судить 26-летнего местного жителя, который выложил порнографические фото на открытой странице в соцсетях. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, пишет VSE42.RU .

Как сообщает полиция Кузбасса, расследование уголовного дела о распространении порнографических материалов завершено. Ранее новокузнечанин уже был судим.

Нарушение выявили во время мониторинга интернета. Мужчина скачал порнографические фото в соцсетях и сохранил их на своей странице. Профиль был открыт для всех, поэтому снимки мог просматривать и копировать любой пользователь.

Фотографии изъяли и показали специалистам. Те провели исследование и признали материалы порнографическими. Вину мужчина признал и сотрудничал со следствием. Дело направлено в суд. Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.