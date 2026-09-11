Экс-участницу «Дома-2» Брагину приговорили к условному сроку за прогулку без одежды в Москве

22-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и треш-блогер Анастасия Брагина получила три года условного срока. Поводом стало ее скандальное появление в обнаженном виде в магазинах и на территории московского жилого комплекса (ЖК), сообщил телеканал РЕН ТВ.

Брагина задержали 19 июля сразу после прогулки. В отделении полиции она отказалась от медосвидетельствования на состояние опьянения. По информации пресс-службы суда, во время задержания у блогера была нарушена речь, а также изменен цвет кожи лица, но запаха алкоголя не было.

После задержания блогершу приговорили к административному аресту на 14 суток и выписали штраф в размере ₽4 тысяч. 7 августа ее отправили под домашний арест. Брагиной вменяли подозрение в изготовлении и распространении порнографии — ей грозило до шести лет заключения.

Ранее сообщалось, что звезде «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в сексуальных преступлениях.