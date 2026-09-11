«Она уже в роддоме»: в Сети снова заговорили о беременности жены Гарика Харламова

В Сети появилась информация о возможной беременности 33-летней Катерины Ковальчук, жены 45-летнего юмориста Гарика Харламова, пишет «Леди.Mail». По информации телеграм-канала «Только никому», актриса уже находится в роддоме и готовится стать мамой.

По данным источника, о скором пополнении в семье Харламова якобы рассказал Азамат Мусагалиев во время съемок шоу «Кстати» в Главкино. Супруги пока не комментировали эту информацию.

Около полугода назад соведущий Харламова по шоу «Кстати» Денис Дорохов говорил, что пара ждет ребенка. Тогда Ковальчук публично опровергла эти слова и заявила, что в ближайшее время они с мужем не планируют детей.

Харламов и Ковальчук поженились летом 2024 года после примерно четырех лет отношений. Для актрисы этот брак стал первым. У Харламова есть 12-летняя дочь от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Ранее звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович призналась, что ждет ребенка.