Переустройство 8 линий электропередачи проведут на Каширской ГРЭС
На Каширской ГРЭС перестроят 8 линий электропередачи
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
На Каширской ГРЭС перестроят 8 линий электропередачи напряжением 220 кВ. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
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