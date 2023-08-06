Россиянин рассказал о шикарном обеде сто рублей в Узбекистане

Житель РФ, решивший отправиться в путешествие по Узбекистану, поделился впечатлениями об огромной порции плова на обед всего за сто рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению туриста, в узбекских столовых подают всегда горячие и свежие самсу, шашлык с мангала и плов.

Он отметил, что платить менее ста российских рублей ему пришлось только за сам плов, лепешка к нему и горячий чай были бесплатными.

Путешественник пояснил, что в Узбекистане плов укладывают слоями: рис, морковь и нут, сверху мясо.