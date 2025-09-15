Россиянина, парализовавшего аэропорт в Дании, приговорили к тюрьме

Суд в Дании приговорил 38-летнего россиянина Владимира Иконникова к шести годам тюрьмы с последующей депортацией. Об этом передала телерадиокомпания DR.

Как установило следствие, мужчина самостоятельно изготовил четыре бомбы, хранил около килограмма взрывчатых веществ и организовал взрыв банкомата, что привело к остановке работы аэропорта Биллунн. Действия преступника вызвали масштабные перебои. Были задействованы полиция, службы спасения, а авиакомпании понесли существенные финансовые потери.

Судья подчеркнул, что умышленное создание и транспортировка взрывчатых веществ по территории Дании представляли прямую угрозу для общественной безопасности. После отбытия наказания россиянин будет немедленно депортирован из страны с запретом на въезд в ЕС.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Соловьева готовился к его убийству больше года.