Покушение на Соловьева раскрыто: подозреваемый готовил убийство больше года

На российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева готовилось покушение, о чем он сам сообщил в своем телеграм-канале. Однако это не первый случай покушения на российских граждан в рамках спецоперации на Украине. Подробности инцидента с Соловьевым и другие известные покушения на россиян — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изучил маршруты и привычки

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2024 года по июнь 2025 года планировал убийство журналиста, действуя в сговоре с украинскими спецслужбами. В ходе подготовки к преступлению он несколько раз приезжал в Москву, чтобы изучить маршруты и привычки Соловьева. Конкретные детали того, когда и при каких обстоятельствах преступление должно было быть совершено, не раскрываются.

Помимо этого, в Ульяновске злоумышленник собирал сведения о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. В ФСБ считают, что эти действия были направлены на содействие террористической организации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с террористической организацией, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемым оказался житель Димитровграда Ульяновской области, 1989 года рождения. Других подробностей о его личности не сообщается.

Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ совместно с Пограничной службой. На видеозаписи видно, как двое силовиков стучатся в дверь квартиры, но мужчина не открывает. После этого они вскрыли дверь, вошли в помещение и обнаружили подозреваемого, уложив его лицом вниз. На данный момент он арестован. Следствие продолжает собирать доказательства и выяснять все обстоятельства дела.

Самые известные покушения после начала СВО

Помимо Соловьева, украинские спецслужбы пытались убить и других российских известных деятелей: 17 декабря 2024 года Следственный комитет России сообщил о взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат рядом с подъездом жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, и его помощник. Мощность бомбы оценена в 200 гр тротилового эквивалента.

3 июля 2023 года ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Задержан гражданин России 1988 года рождения, завербованный сотрудниками СБУ. Мужчина прошел обучение разведывательно-подрывной деятельности на Украине и планировал взорвать автомобиль Аксенова, но был задержан при получении бомбы из тайника.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Юрьевич Фомин) при взрыве в кафе «Патриот» на Университетской набережной во время творческого вечера. При инциденте пострадали еще 32 человека. Взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера — 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова*. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что 14 сентября свой день рождения празднует Дмитрий Медведев — бывший президент РФ и премьер-министр, а ныне заместителя председателя Совета безопасности России.

* Внесен (а) в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.